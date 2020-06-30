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Двое жителей Чановского района разобрали часть железной дороги

30 июня 2020, 14:22
Железнодорожные детали нашлись в пункте приема металлолома

Двое мужчин задержаны в Новосибирской области за кражу железнодорожных деталей. В полицию обратились сотрудники станции Барабинск. Они рассказали, что часть железной дороги в районе платформы Кошкуль разобрали, а детали похитили.

В ходе разыскных мероприятий задержали 29-летнего и 34-летнего жителей Чановского района. Выяснилось, что подозреваемые загрузили в легковой автомобиль с прицепом 30 железнодорожных подкладок. Они сдали их в пункт приема металлолома и выручили 1700 рублей. Деньги они пропили.

В отношении местных жителей возбуждено уголовное дело, которое предусматривает максимальное наказание до 5 лет.

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