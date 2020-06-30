Двое жителей Чановского района разобрали часть железной дороги

В ходе разыскных мероприятий задержали 29-летнего и 34-летнего жителей Чановского района. Выяснилось, что подозреваемые загрузили в легковой автомобиль с прицепом 30 железнодорожных подкладок. Они сдали их в пункт приема металлолома и выручили 1700 рублей. Деньги они пропили.