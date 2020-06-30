Хозяйку пса, загрызшего ребенка насмерть, осудили в Новосибирске

Согласно материалам дела, 2 июня 2019 года женщина присматривала за пятью маленькими детьми, которые играли во дворе дома на улице Осенняя в поселке Коченево. Возле дома на цепи сидела собака, которая агрессивно реагировал на детей. В какой-то момент она набросилась на четырехлетнего мальчика. Ребенок получил травмы головы, шеи и других частей тела. За его жизнь боролись медики, но спасти его не удалось.