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Posted 30 июня 2020, 05:41

Published 30 июня 2020, 05:41

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

Хозяйку пса, загрызшего ребенка насмерть, осудили в Новосибирске

30 июня 2020, 05:41
Обвиняемая имела опыт воспитания детей

Жительницу Коченево, чья собака насмерть загрызла ребенка, получила срок.

Согласно материалам дела, 2 июня 2019 года женщина присматривала за пятью маленькими детьми, которые играли во дворе дома на улице Осенняя в поселке Коченево. Возле дома на цепи сидела собака, которая агрессивно реагировал на детей. В какой-то момент она набросилась на четырехлетнего мальчика. Ребенок получил травмы головы, шеи и других частей тела. За его жизнь боролись медики, но спасти его не удалось.

Няню приговорили к 1 году ограничения свободы.

#Происшествия
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