atas.info
ГлавноеВсе новости

Крупный новосибирский завод заявил о возможной остановке работы

30 июня 2020, 20:30
Выпускающее высокотехнологичное оборудование предприятие осенью может остановиться.

Сегодня, 30 июня, стало известно, что новосибирский завода «Тяжстанкогидропресс» осенью может прекратить работу из-за отсутствия заказов. Об этом его руководство сообщило мэру Анатолию Локтю.

На предприятии работают 430 человек. Одним из его крупнейших заказчиков был ЦЕРН (CERN) – Европейская организация по ядерным исследованиям, которая заказала детали для адронного коллайдера.

«Тяжстанкогидропресс» может выпускать тяжелые станки и гидравлические прессы, отливть чугунные изделия массой до 18 тонн. Предприятие занимается термической, механической и токарную обработкой, шлифовкой крупногабаритных деталей.

Завод имеет такие мощности, которые позволяют выполнять заказы от госкорпораций. Но они, по словам собственника «Тяжстанкогидропресс» Николая Степакина, игнорируют предприятие.

- Мы не просим денег, мы просим заказы. Будут заказы – мы сохраним производство, сохраним компетенцию. У нас есть уникальное оборудование, мощности, которых за Уралом больше ни у кого нет, – сообщил Степакин. По его словам, сейчас предприятия, которые в советское время комплектовались выпускаемым на «Тяжстанкогидропрессе» оборудованием, предпочитают закупать импортные машины. Хотя они входят в госкорпорации и могли бы поддержать отечественного производителя.

На данный момент у завода есть два крупных заказа. Но после завершения их выполнения предприятие может остановиться – уже в октябре.

Анатолий Локоть заявил, что попробует посодействовать в решении проблемы. В частности, по его мнению, завод может производить оборудование для СКИФа.

Материалы по теме
Сотрудники новосибирского завода требуют вернуть зарплатуПросит кирпича: Прокуратура помогла рабочим завода вернуть долги по зарплатеИнвестор отказался строить в Новосибирске завод по переработке зерна
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52