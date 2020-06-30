Крупный новосибирский завод заявил о возможной остановке работы

Сегодня, 30 июня, стало известно, что новосибирский завода «Тяжстанкогидропресс» осенью может прекратить работу из-за отсутствия заказов. Об этом его руководство сообщило мэру Анатолию Локтю.
На предприятии работают 430 человек. Одним из его крупнейших заказчиков был ЦЕРН (CERN) – Европейская организация по ядерным исследованиям, которая заказала детали для адронного коллайдера.
«Тяжстанкогидропресс» может выпускать тяжелые станки и гидравлические прессы, отливть чугунные изделия массой до 18 тонн. Предприятие занимается термической, механической и токарную обработкой, шлифовкой крупногабаритных деталей.
Завод имеет такие мощности, которые позволяют выполнять заказы от госкорпораций. Но они, по словам собственника «Тяжстанкогидропресс» Николая Степакина, игнорируют предприятие.
- Мы не просим денег, мы просим заказы. Будут заказы – мы сохраним производство, сохраним компетенцию. У нас есть уникальное оборудование, мощности, которых за Уралом больше ни у кого нет, – сообщил Степакин. По его словам, сейчас предприятия, которые в советское время комплектовались выпускаемым на «Тяжстанкогидропрессе» оборудованием, предпочитают закупать импортные машины. Хотя они входят в госкорпорации и могли бы поддержать отечественного производителя.
На данный момент у завода есть два крупных заказа. Но после завершения их выполнения предприятие может остановиться – уже в октябре.
Анатолий Локоть заявил, что попробует посодействовать в решении проблемы. В частности, по его мнению, завод может производить оборудование для СКИФа.