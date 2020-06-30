Крупный новосибирский завод заявил о возможной остановке работы

- Мы не просим денег, мы просим заказы. Будут заказы – мы сохраним производство, сохраним компетенцию. У нас есть уникальное оборудование, мощности, которых за Уралом больше ни у кого нет, – сообщил Степакин. По его словам, сейчас предприятия, которые в советское время комплектовались выпускаемым на «Тяжстанкогидропрессе» оборудованием, предпочитают закупать импортные машины. Хотя они входят в госкорпорации и могли бы поддержать отечественного производителя.