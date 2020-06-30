Новосибирская область получит дополнительные средства на выплаты медикам

Новосибирская область получит на выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом, более 700 млн рублей дополнительно.
Согласно решению Комиссии Федерального Собрания России, 324,3 млн рублей направят на стимулирующие выплаты медикам, работающим с Covid-пациентами и лицам из группы риска. 409,8 млн рублей выделят на выплат за особо важные работы. Получателями также станут медработники.
Напомним, ранее размер выплат медикам новосибирское правительство увеличило.
В Минздраве работает горячая линия по вопросам стимулирующих выплат: 238-63-00, 238-63-01, 238-63-02