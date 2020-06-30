Новосибирская область получит дополнительные средства на выплаты медикам

Согласно решению Комиссии Федерального Собрания России, 324,3 млн рублей направят на стимулирующие выплаты медикам, работающим с Covid-пациентами и лицам из группы риска. 409,8 млн рублей выделят на выплат за особо важные работы. Получателями также станут медработники.