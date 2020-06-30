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Новосибирске резко упал спрос на гидов, экскурсоводов, официантов и барменов

30 июня 2020, 17:19
Количество вакансий в сфере туризма и общепита упало на 68% по сравнению с прошлым годом.

В Новосибирской области коронакрисиз сильнее всего сказался на профессиональной сфере «Туризм, гостиницы, рестораны». По сравнению с апрелем количество вакансий по этому направлению снизилось на 45%, а по отношению к маю прошлого года падение составило 68%, сообщают в hh.ru.

Доля вакансий этой сферы составляла 4% от общего объема предложений работы в Новосибирской области. В прошлом месяце относительным спросом пользовались повара (48%) и персонал кухни (31%). На долю официантов и барменов пришлось всего 9% объявлений о вакансиях в сфере общепита и туризма, а спрос на гидов и экскурсоводов оказался минимальным (0,9%).

Одновременно сократилось на 4% по сравнению с апрелем и количество резюме от людей, желающих работать в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны». Но если сравнивать с маем прошлого года, то их стало больше сразу на 24%. Теперь на одну вакансию приходится около 10 соискателей, поэтому конкуренция очень высока.

- В июне работодатели начали поиск управленцев туристического и гостиничного бизнеса, а также специалистов по продажам туристических услуг. Тем не менее, сохраняется дефицит предложений - сейчас вакансий значительно меньше, чем в июне 2019 года. В целом, сфера постепенно восстанавливается, однако до докризисных показателей пока далеко - многие компании закрылись или отложили планы по расширению в связи со сложившейся ситуацией, да и ограничения пока сняты не полностью, – рассказала Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

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