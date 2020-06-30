Новосибирске резко упал спрос на гидов, экскурсоводов, официантов и барменов

- В июне работодатели начали поиск управленцев туристического и гостиничного бизнеса, а также специалистов по продажам туристических услуг. Тем не менее, сохраняется дефицит предложений - сейчас вакансий значительно меньше, чем в июне 2019 года. В целом, сфера постепенно восстанавливается, однако до докризисных показателей пока далеко - многие компании закрылись или отложили планы по расширению в связи со сложившейся ситуацией, да и ограничения пока сняты не полностью, – рассказала Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.