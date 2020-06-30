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Новосибирские села получили пять микроавтобусов для школ и домов культуры

30 июня 2020, 16:45
Новые машины отправлены в в Сузунский, Тогучинский и Маслянинский районы.

Сегодня, 30 июня, в правительстве Новосибирской области сообщили о покупке новых микроавтобусов для перевозки школьников и работы сельских домов культуры. Они приобретены по программе «Современный облик сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области».

Два микроавтобуса для школ уже отправлены в Сузунский район. По одному микроавтобусу куплено для КДЦ поселка Горный Тогучинского района, для Маслянинского дома культуры, а также для СДК деревни Малая Томка Маслянинского района.

На покупку техники затрачено 10,7 миллиона рублей, 8 миллионов из которых выделил федеральный бюджет, а 2,3 миллиона – областной бюджет. Всего по направлению «Современный облик сельских территорий» в Новосибирской области реализуется шесть проектов, инициированных жителями населенных пунктов. Все они прошли жесткий отбор на федеральном уровне. Всего на них уйдет 710 миллионов рублей. Реализация проектов запланирована в Куйбышевском, Маслянинском, Новосибирском, Сузунском и Тогучинском районах.

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