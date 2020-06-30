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Новосибирскую область в среду ожидает аномально жаркая погода

30 июня 2020, 23:40
В отдельных районах возможны дожди с грозами и порывистым ветром.

В среду, 1 июля, в Новосибирской области сохранится аномально жаркая погода. Как сообщает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», предстоящие сутки в регионе снова пройдут с переменной облачностью.

Ночью преимущественно без осадков, зато днем в отдельных районах возможны дожди с грозами. Ночью и утром местами дымки, туманы.

Юго-восточный ветер подует со скоростью 3-8 м/с, но местами возможны порывы ночью до 13 м/с, а днём – до 15 м/с.

Ночью можно наслаждаться прохладой при температуре от +8 до +13°C, местами до +18°C. Но днем снова придет жара, когда воздух прогреется до +32°C.

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