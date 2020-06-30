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Под Новосибирском в аварии с участием автобуса и такси пострадали четыре человека

30 июня 2020, 19:55
Легковой автомобиль пришлось тушить после столкновения с общественным транспортом.

Сегодня, 30 июня, в Новосибирской области рейсовый пассажирский автобус попал в ДТП. Об этом сообщают подписчики сообщества «АСТ-54».

Авария произошла в 10 километрах от Тогучина на трассе 50К-16. С автобусом столкнулся седан KIA Rio, брендированный в цвета такси «Maxim».

В результате аварии пострадали четыре человека, находившиеся в автобусе. На месте работает полиция, выясняя все обстоятельства произошедшего.

По свидетельству очевидцев, машина такси загорелась после столкновения. У нее вмяло левый борт, замяло крылья, капот, вылетели фары и бампер.

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#Новости#Происшествия
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