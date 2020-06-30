В Instagram новосибирцы попросили губернатора открыть рестораны и кафе

Мы уже сообщали о том, что новосибирские рестораторы обратились к губернатору с просьбой позволить им работать. В поддержку бизнеса был запущен флешмоб в Инстаграм с хэштегом #откроитересторанынск.
Рестораторы рассказали, что их запас прочности полностью исчерпан. Они не понимают, почему их заведения по-прежнему закрыты, хотя уже давно работают магазины, музеи и парки.
К флешмобу рестораторов присоединились сотни обычныхпользователей. Посты с хештегом #откройтересторанынск появились и в других социальных сетях. Репосты записи сделали сотни подписчиков. При этом они делают ссылку и на страницу главы региона – чтобы он все же обратил внимание на призыв.
Рядовые новосибирцы согласились с тем, что владельцам кафе и ресторанов вскоре нечем будет платить по своим обязательствам. 94 дня они сидят без работы, но вынуждены платить арендную плату и гасить кредиты.
Новосибирцы считают, что общепиту можно разрешить работу с учетом всех необходимых требований безопасности. Сами рестораторы обещают их выполнять.