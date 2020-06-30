В Instagram новосибирцы попросили губернатора открыть рестораны и кафе

К флешмобу рестораторов присоединились сотни обычныхпользователей. Посты с хештегом #откройтересторанынск появились и в других социальных сетях. Репосты записи сделали сотни подписчиков. При этом они делают ссылку и на страницу главы региона – чтобы он все же обратил внимание на призыв.