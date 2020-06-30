atas.info
ГлавноеВсе новости

В Instagram новосибирцы попросили губернатора открыть рестораны и кафе

30 июня 2020, 20:48
Они поддержали флешмоб владельцев общепита, запущенный в Инстаграм.

Мы уже сообщали о том, что новосибирские рестораторы обратились к губернатору с просьбой позволить им работать. В поддержку бизнеса был запущен флешмоб в Инстаграм с хэштегом #откроитересторанынск.

Рестораторы рассказали, что их запас прочности полностью исчерпан. Они не понимают, почему их заведения по-прежнему закрыты, хотя уже давно работают магазины, музеи и парки.

К флешмобу рестораторов присоединились сотни обычныхпользователей. Посты с хештегом #откройтересторанынск появились и в других социальных сетях. Репосты записи сделали сотни подписчиков. При этом они делают ссылку и на страницу главы региона – чтобы он все же обратил внимание на призыв.

Рядовые новосибирцы согласились с тем, что владельцам кафе и ресторанов вскоре нечем будет платить по своим обязательствам. 94 дня они сидят без работы, но вынуждены платить арендную плату и гасить кредиты.

Новосибирцы считают, что общепиту можно разрешить работу с учетом всех необходимых требований безопасности. Сами рестораторы обещают их выполнять.

Материалы по теме
Ресторан и рыбный магазин нарушили масочный режим в НовосибирскеВ «ресторанном дворике» Новосибирска нашли новые нарушенияВ Новосибирске просят Травникова открыть рестораны
#Новости#Политика
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52