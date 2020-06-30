В Новосибирске подросток убил из национальной ненависти гражданина Киргизии

В ходе расследования уголовного дела был проведен большой комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности преступника, в том числе и на территории Москвы и Ульяновска. Было проведено большое количество молекулярно-генетических экспертиз экспертами-криминалистами регионального следственного управления, допрошены многочисленные свидетели. В январе 2019 года в результате проведенной геномной экспертизы удалось установить личность преступника, который был задержан в Москве. Свою вину подозреваемый не признавал.