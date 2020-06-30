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В Новосибирске подросток убил из национальной ненависти гражданина Киргизии

30 июня 2020, 19:06
Преступника смогли отправить за решетку только спустя пять лет.

Сегодня, 30 июня, в управлении Следственного комитета по Новосибирской области рассказали о вынесении приговора 21-летнему мужчине, который обвинялся в убийстве, совершенном по мотивам национальной ненависти и вражды. При этом преступление было совершено пять лет назад, когда подсудимый был еще несовершеннолетним подростком.

Судом установлено, что вечером 16 февраля 2015 года молодой человек находился рядом с домом по улице Гоголя Центрального района Новосибирска. Увидев мужчину неславянской внешности, являвшегося гражданином Кыргызской Республики, подросток нанес ему не менее 3 ударов ножом в область грудной клетки, от которых последний скончался в медицинском учреждении. С места совершения преступления молодой человек скрылся.

В ходе расследования уголовного дела был проведен большой комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности преступника, в том числе и на территории Москвы и Ульяновска. Было проведено большое количество молекулярно-генетических экспертиз экспертами-криминалистами регионального следственного управления, допрошены многочисленные свидетели. В январе 2019 года в результате проведенной геномной экспертизы удалось установить личность преступника, который был задержан в Москве. Свою вину подозреваемый не признавал.

Благодаря упорству сотрудников Следственного комитета, управления уголовного розыска ГУ МВД по Новосибирской области, УФСБ России по Новосибирской области в результате дополнительно проведенных следственных действий и проведенных криминалистических экспертиз были получены доказательства, свидетельствующие о причастности к преступлению данного лица. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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