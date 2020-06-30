В Новосибирске пройдет суд над членами крупного наркосиндиката

16 участников банды, распространявшей наркотики в Сибири и одной из стран ближнего зарубежья через интернет-магазин, будут судить в Новосибирске.
Организатором ОПГ являлся 35-летний новосибирец. В свой незаконный бизнес он привлек 9 мужчин и 7 женщин, возраст которых составлял от 18 до 48 лет. Сфера влияния банды была обширная. Товары интернет-магазина поставлялись в Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области и Алтайский край и в страну ближнего зарубежья.
Каждый день интернет магазин под названием «Страна чудес» реализовывал более 1 тысяч наркотических доз, в месяц доход составлял более 15 млн руб.
Члены преступной группы помимо администрирования магазина занимались вербовкой новых членов и делали тайники-закладки. Их деятельность была законспирирована, они общались с клиентами через мессенджеры. Полиции удалось найти сотрудников магазина и установить круг подозреваемых в 2018 году. Банду задержали бойцы спецназа. В ходе обысков было изъято более 8 кг наркотиков синтетического происхождения, а также психотропных веществ.