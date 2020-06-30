В Новосибирске пройдет суд над членами крупного наркосиндиката

Члены преступной группы помимо администрирования магазина занимались вербовкой новых членов и делали тайники-закладки. Их деятельность была законспирирована, они общались с клиентами через мессенджеры. Полиции удалось найти сотрудников магазина и установить круг подозреваемых в 2018 году. Банду задержали бойцы спецназа. В ходе обысков было изъято более 8 кг наркотиков синтетического происхождения, а также психотропных веществ.