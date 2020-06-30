В Новосибирске водителя за пьяную езду отправили в колонию строгого режима

Гражданин Тебеньков был признан виновным в двух преступлениях, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ. Ранее он уже привлекался к ответственности за пьяную езду. Но 24 марта 2019 года он сел пьяным за руль автомобиля своей жены. А 02 мая того же года он снова в состоянии опьянения сел за руль машину своей матери.