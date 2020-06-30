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В Новосибирске водителя за пьяную езду отправили в колонию строгого режима

30 июня 2020, 17:01
Суд приговорил его за повторное нарушение к 1 году и 9 месяцам заключения.

Новосибирский областной суд оставил в силе приговор, вынесенный жителю Бердска. В январе 2020-года Андрей Тебеньков был приговорен к 1 году и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Гражданин Тебеньков был признан виновным в двух преступлениях, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ. Ранее он уже привлекался к ответственности за пьяную езду. Но 24 марта 2019 года он сел пьяным за руль автомобиля своей жены. А 02 мая того же года он снова в состоянии опьянения сел за руль машину своей матери.

Все преступления совершены в Бердске. Вину по предъявленному обвинению Тебеньков признал. Помимо 1 года и 9 месяцев в колонии, Тебенькова приговорили к лишению заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года и 9 месяцев.

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