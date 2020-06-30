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В Новосибирске задержали подростка за совершение семи разбойных нападений

30 июня 2020, 13:48
Молодой человек уже нарушал закон.

Полиция задержала подозреваемого в семи разбойных нападениях на микрофинансовые организации Новосибирска. Им оказался подросток в возрасте 15 лет.

По данным полиции, несовершеннолетний разбойник врывался в офисы с ножом в руках и пряча лицо под медицинской маской. Пострадали микрофинансовые организации в Ленинском, Октябрьском, Заельцевском и Кировском районах, также был ограблен цветочный павильон. Всего было похищено более 54 тысяч рублей.

О розыске серийного разбойника писали местные СМИ, благодаря этому полиции удалось найти подозреваемого.

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