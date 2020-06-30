В Новосибирске задержали подростка за совершение семи разбойных нападений

По данным полиции, несовершеннолетний разбойник врывался в офисы с ножом в руках и пряча лицо под медицинской маской. Пострадали микрофинансовые организации в Ленинском, Октябрьском, Заельцевском и Кировском районах, также был ограблен цветочный павильон. Всего было похищено более 54 тысяч рублей.