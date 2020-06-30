В Татарске полицейские задержали банду торговцев героином

Сегодня, 30 июня, полиция Новосибирской области сообщила о задержании банды наркоторговцев из Татарска. В нее входили пять жителей города, трое из которых ранее были судимы на преступления, связанные с наркотиками, а один – за кражу и грабеж.
Все подозреваемые были задержаны по месту жительства. Во время обысков у них были найдены 55 граммов героина, а также весы и другие приспособления для фасовки наркотических средств.
По версии полиции, участники группы продавали героин не только местным жителям, но и приезжающим из других районов Новосибирской и Омской областей. Руководила бандой ранее не судимая жительница Татарска 1971 года рождения. Полицейские считают, что она покупала оптовые партии героина и контролировала поступление денег от продажи наркотиков. Другие члены банды занимались фасовкой и продажей запрещенных веществ.
Возбуждено уголовное дело. Участникам преступной группы грозит до 20 лет заключения каждому. Сейчас полиция устанавливает каналы поставки наркотиков в Новосибирскую область.