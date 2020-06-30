В Татарске полицейские задержали банду торговцев героином

По версии полиции, участники группы продавали героин не только местным жителям, но и приезжающим из других районов Новосибирской и Омской областей. Руководила бандой ранее не судимая жительница Татарска 1971 года рождения. Полицейские считают, что она покупала оптовые партии героина и контролировала поступление денег от продажи наркотиков. Другие члены банды занимались фасовкой и продажей запрещенных веществ.