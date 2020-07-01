Антитела к коронавирусу нашли у 14,4% новосибирцев

Для сравнения, доля людей с антителами, сдавших анализ в Кызыле — 11,6%, в Красноярске — 8,9%, в Омске — 8,2%. Самый низкий процент зафиксирован в Томске - 3,3%. В среднем же по России доля переболевших составила 15,5% из более 365 тысяч сдавших тесты.