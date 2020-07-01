atas.info
ГлавноеВсе новости

Антитела к коронавирусу нашли у 14,4% новосибирцев

1 июля 2020, 15:49
Компания «Инвитро» провела 13,3 тысячи тестов.

Среди крупных городов Сибири в Новосибирске - самая высокая доля переболевших коронавирусом. Такие данные приводит компания «Инвитро» на основе проведенных анализов.

С 18 мая по настоящее время в Новосибирске специалистами этой лаборатории было проведено 13,3 тысячи тестов на антитела к COVID-19. Они были обнаружены у 14,4% людей, сдавших анализ.

Для сравнения, доля людей с антителами, сдавших анализ в Кызыле — 11,6%, в Красноярске — 8,9%, в Омске — 8,2%. Самый низкий процент зафиксирован в Томске - 3,3%. В среднем же по России доля переболевших составила 15,5% из более 365 тысяч сдавших тесты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области Роспотребнадзор проверит наличие популяционного иммунитета к коронавирусу COVID-19. В тестировании примут участие дети в возрасте от одного года до 17 лет и взрослые шести возрастных групп.

Материалы по теме
Новосибирских врачей тестируют на антитела к коронавирусуВ Новосибирске тест на антитела стоит от 900 до 3100 рублейНовосибирцев проверят на антитела к коронавирусу бесплатно
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52