Антитела к коронавирусу нашли у 14,4% новосибирцев

Среди крупных городов Сибири в Новосибирске - самая высокая доля переболевших коронавирусом. Такие данные приводит компания «Инвитро» на основе проведенных анализов.
С 18 мая по настоящее время в Новосибирске специалистами этой лаборатории было проведено 13,3 тысячи тестов на антитела к COVID-19. Они были обнаружены у 14,4% людей, сдавших анализ.
Для сравнения, доля людей с антителами, сдавших анализ в Кызыле — 11,6%, в Красноярске — 8,9%, в Омске — 8,2%. Самый низкий процент зафиксирован в Томске - 3,3%. В среднем же по России доля переболевших составила 15,5% из более 365 тысяч сдавших тесты.
Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области Роспотребнадзор проверит наличие популяционного иммунитета к коронавирусу COVID-19. В тестировании примут участие дети в возрасте от одного года до 17 лет и взрослые шести возрастных групп.