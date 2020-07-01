Лыжная база для спортсменов и жителей города открылась в Новосибирске

- У нас сегодня исторический момент, потому что об этой базе шел разговор еще с 2011 года, а сегодня этот проект реализован. Возможно, мы будем рассматривать этот проект как базовый для развития лыжного спорта», — отметила заместитель мэра Анна Терешкова.