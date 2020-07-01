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Лыжная база для спортсменов и жителей города открылась в Новосибирске

1 июля 2020, 14:38
Здесь могут заниматься спортсмены Центра зимних видов спорта и все желающее горожане.

В Новосибирске открылась новая лыжная база, на которой могут заниматься спортсмены Центра зимних видов спорта и все желающее горожане. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

База располагается на улице Охотской. Она располагает одной действующей трассой, а в планах появление еще одной, для подготовки спортсменов более высокого уровня.

- У нас сегодня исторический момент, потому что об этой базе шел разговор еще с 2011 года, а сегодня этот проект реализован. Возможно, мы будем рассматривать этот проект как базовый для развития лыжного спорта», — отметила заместитель мэра Анна Терешкова.

В настоящее время база оборудована всем необходимым для проведения занятий и массового спорта: раздевалками с восстанавливающими саунами, помещением для подготовки лыж, тренировочной комнатой, хранилищем для инвентаря, сушильной комнатой, медицинским и методическим кабинетами. База оборудована пунктом проката инвентаря, предусмотрены необходимые условия для людей с ОВЗ. В целях безопасности лыжная база оборудована системой видеонаблюдения и стационарным пунктом охраны.

В планах у мэрии — построить подобные базы в Советском, Заельцовском и Первомайском районах. Стоимость объекта составила 25 миллионов рублей. Единовременная пропускная способность спортивного объекта — 40 человек в час.

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