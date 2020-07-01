Новосибирская полиция предупредила об оленях на дорогах

Сегодня, 1 июля, сотрудники ГИБДД Новосибирской области на своем официальном аккаунте в социальной сети ВКонтакте предупредили водителей об опасности появления диких животных на дорогах, снабдив текст иллюстрацией знаменитого знака с оленем. Полицейские подчеркнули, что водители часто не уделяют проблеме животных должного внимания, а ведь последствия происшествий с участием ними очень серьезные. В полиции уточнили, что дорожный знак 1.27 «Дикие животные» является предупреждающим и носит информационный характер, предупреждая водителя о возможном появлении на проезжей части диких животных, так как данная территория может входить в маршрут миграции животных. Поведение животных при появлении опасности в виде транспортных средств на пути их следования непредсказуемо. К тому же, по каждому из подобных ДТП представителями природоохранных структур на водителя налагается крупный денежный штраф.
Чтобы избежать столкновения с оленем или другим крупным диким животным, необходимо помнить о том, что животные наиболее активны на рассвете и на закате: они часто ходят в сумерках или даже в темноте, когда видимость плохая, поэтому важно включать фары - особенно утром и в вечерних сумерках.
Если водитель заметил, что впереди дорогу перешло животное, обязательно следует снизить скорость и убедиться, что путь свободен: животные часто мигрируют не в одиночку, а небольшими группами. Нельзя использовать клаксон, если заметить животное на обочине. Проезжая мимо, нужно снизить скорость, животное может повести себя неадекватно и агрессивно. В случае, если произошло столкновение с животным, нужно постараться не съехать с дороги. Последствия ДТП будут более серьезными, если, пытаясь избежать наезда, водитель совершит столкновение с другим автомобилем.
Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области рекомендуют водителям транспортных средств соблюдать скоростной режим, особенно в местах, где установлены дорожные знаки, предупреждающие о появлении диких животных. Для того, чтобы успеть вовремя остановиться, следует соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными, учитывать состояние погоды и проезжей части.