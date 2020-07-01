Новосибирская полиция предупредила об оленях на дорогах

Сегодня, 1 июля, сотрудники ГИБДД Новосибирской области на своем официальном аккаунте в социальной сети ВКонтакте предупредили водителей об опасности появления диких животных на дорогах, снабдив текст иллюстрацией знаменитого знака с оленем. Полицейские подчеркнули, что водители часто не уделяют проблеме животных должного внимания, а ведь последствия происшествий с участием ними очень серьезные. В полиции уточнили, что дорожный знак 1.27 «Дикие животные» является предупреждающим и носит информационный характер, предупреждая водителя о возможном появлении на проезжей части диких животных, так как данная территория может входить в маршрут миграции животных. Поведение животных при появлении опасности в виде транспортных средств на пути их следования непредсказуемо. К тому же, по каждому из подобных ДТП представителями природоохранных структур на водителя налагается крупный денежный штраф.