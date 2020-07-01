Новосибирскую поликлинику обвинили в завышении статистики

С жалобой в страховую компанию обратился общественник Евгений Митрофанов. Он заметил, что на портале Госуслуг указано больше его визитов в поликлинику, чем было на самом деле. Специалисты из страховой компании также сравнили данные, внесенные в медкарту, с цифрами на Госуслугах. Оказалось, что поликлиника исказила сведения в медицинской документации. Речь идет о дописках, исправлениях, вклейках и т.д. То есть нарушения имеют место быть.