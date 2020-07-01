Новосибирцы получили от страховых компаний миллион за ложные ДТП

Страховые компании выплатили за разбитые автомобили новосибирских мошенников более миллиона рублей.
В преступную группу входило восемь местных жителей. Злоумышленники намеренно покупали автомобили с повреждениями, далее покупали страховку, а после разыгрывали сценарий «ложного ДТП». С поддельными документами они обращались в страховую компанию.
От действий мошенников пострадали компании «Россгосстрах» и «АльфаСтрахование». Сумма ущерба составила более 1 млн рублей.
Главаря банды арестовали, а его подельники находятся под подпиской о невыезде.