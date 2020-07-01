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Новосибирцы получили от страховых компаний миллион за ложные ДТП

1 июля 2020, 12:34
Всего было выявлено около 30 преступлений.

Страховые компании выплатили за разбитые автомобили новосибирских мошенников более миллиона рублей.

В преступную группу входило восемь местных жителей. Злоумышленники намеренно покупали автомобили с повреждениями, далее покупали страховку, а после разыгрывали сценарий «ложного ДТП». С поддельными документами они обращались в страховую компанию.

От действий мошенников пострадали компании «Россгосстрах» и «АльфаСтрахование». Сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

Главаря банды арестовали, а его подельники находятся под подпиской о невыезде.

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