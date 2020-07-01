Организацию голосования оценили руководители Новосибирской области

Сегодня, 1 июля, жители Новосибирской области идут на избирательные участки, чтобы проголосовать по поправкам в Конституцию. Губернатор Андрей Травников решил съездить в Бердск и посмотреть, как процесс организован там. При этом он еще раз выразил свое отношение к происходящему.
- Некоторые новосибирцы считают, что это обычные выборы, обычное голосование. На самом деле это не так. Федеральным законом не предусмотрено голосование по поправкам в Конституцию. Но в связи с тем, что Президент РФ Владимир Путин принял твердое решение – без поддержки населения никаких изменений в Конституцию вносить не будем – проводится такое уникальное для истории России событие – голосование по внесению поправок в Конституцию, – заявил губернатор.
Компанию главе региона составил председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив – человек для Бердска родной. Его порадовало, что на участки идет молодежь, то есть люди, которым жить по этой Конституции.
- Которым предстоит строить нашу великую страну. Надеюсь, что и бердчане, и в целом Новосибирская область поддержат поправки, - подчеркнул Шимкив.
Губернатор и председатель Заксобрания приехали на участок в лицей №6. Его директор, депутат Заксобрания Зоя Родина, рассказала об организации процесса волеизъявления с учетом всех санитарных требований. Например, голосование проходит в спортивном зале, имеющем два входа, чтобы люди не встречались друг с другом – через один они заходят в зал из коридора здания, а через другой – выходят сразу на свежий воздух.
Напомним, что в Новосибирской области с 25 по 30 июня была организована процедура голосования до дня голосования для исключения одномоментного нахождения 1 июля на избирательных участках большого количества граждан. Сам губернатор проголосовал 25 июня, в первый же день начала кампании.