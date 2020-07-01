Организацию голосования оценили руководители Новосибирской области

- Некоторые новосибирцы считают, что это обычные выборы, обычное голосование. На самом деле это не так. Федеральным законом не предусмотрено голосование по поправкам в Конституцию. Но в связи с тем, что Президент РФ Владимир Путин принял твердое решение – без поддержки населения никаких изменений в Конституцию вносить не будем – проводится такое уникальное для истории России событие – голосование по внесению поправок в Конституцию, – заявил губернатор.