У 14% жителей Новосибирской области нашли антитела к коронавирусу

В Кызыле доля переболевших составляет 11,6%, в Красноярске — 8,9%, в Омске — 8,2%. Меньше всего людей с антителами к коронавирусу зафиксировано в Томске - 3,3%. В целом в России тест сделали 365 тысяч человек и у 15,3% из них он оказался положительным.