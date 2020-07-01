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Posted 1 июля 2020, 17:16

Published 1 июля 2020, 17:16

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

У 14% жителей Новосибирской области нашли антитела к коронавирусу

1 июля 2020, 17:16
Количество переболевших COVID-19 новосибирцев выше, чем в других регионах Сибири.

В Новосибирске среди других сибирских городов отмечен наивысший процент людей переболевших коронавирусом. Такой вывод можно сделать из данных, представленных лабораторией «Инвитро», которая проверяет жителей России на наличие антител к коронавирусу.

Начиная с 18 мая в Новосибирске сотрудники «Инвитро» взяли анализы на антитела у 13.3 тысячи людей. В итоге оказалось, что 14,4% жителей области из тех, что сделали текст, переболели коронавирусом.

В Кызыле доля переболевших составляет 11,6%, в Красноярске — 8,9%, в Омске — 8,2%. Меньше всего людей с антителами к коронавирусу зафиксировано в Томске - 3,3%. В целом в России тест сделали 365 тысяч человек и у 15,3% из них он оказался положительным.

#Общество
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