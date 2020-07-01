В Болотном строят новую школу на 750 мест

- При строительстве школы в Болотном применен типовой проект, включенный Минстроем РФ в реестр экономически эффективных. Помимо классных помещений в трех блоках школы будут обустроены два больших спортивных зала с раздевалками, комнатой для инструкторов и хранения спортинвентаря, мастерские для занятий технологией, актовый зал на 300 мест, – рассказал Иван Шмидт.