В Болотном строят новую школу на 750 мест

Во вторник, 30 июня, министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт побывал в Болотном. Здесь строится новая школа, которая будет рассчитана на 750 учеников.
- При строительстве школы в Болотном применен типовой проект, включенный Минстроем РФ в реестр экономически эффективных. Помимо классных помещений в трех блоках школы будут обустроены два больших спортивных зала с раздевалками, комнатой для инструкторов и хранения спортинвентаря, мастерские для занятий технологией, актовый зал на 300 мест, – рассказал Иван Шмидт.
По словам министра, строительство идет с соблюдением графика, и ему не помешала пандемия коронавируса. К настоящему моменту подрядчиком вынесены старые инженерные сети, выполнен фундамент здания, строители приступили к возведению коробки здания.
Новая школа возводится в рамках государственной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы». Стоимость строительства составляет 750 миллионов рублей, а его завершение запланировано на 2022 год.