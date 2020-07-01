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В Новосибирске директор частного детского сада получила условный срок

1 июля 2020, 11:09
Директора также обязали возместить моральный вред и материальный ущерб

Директор частного детского сада «Смешарики» в Новосибирске осуждена за травмирование несовершеннолетней воспитанницы.

Инцидент в детском саду произошел больше года назад. Девочка находилась в игровой комнате, где стоил аквариум, без присмотра. Она взялась за аквариум, но тот не устоял на тумбе и упал на ребенка. Девочке была оказана медпомощь.

В ходе проверки было установлено, что аквариум находился в учреждении в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Обвинение предъявили директору, которую суд признал виновной. Ее приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно. Женщине также предстоит оплатить моральный ущерб на сумму 13 147,68 руб. и моральный вред – 100 тыс. руб.

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#Новости#Происшествия
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