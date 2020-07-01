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В Новосибирской области количество зараженных коронавирусом превысило 6 тысяч человек

1 июля 2020, 16:55
Суточный прирост составил 100 заболевших, а 122 человека выздоровели.

Сегодня, 1 июля, в Новосибирской области количество заболевших коронавирусной инфекцией достигло 6085 человек. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 100 пациентов. Среди людей, заразившихся коронавирусом, 368 детей.

В отделениях реанимации инфекционных больниц находятся 69 человек. Из них 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В самом Новосибирске с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в больницах находятся 2293 пациента. В детскую больницу №3 госпитализированы 59 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. В больницах районов области находятся 649 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Среди позитивных новостей то, что за сутки 122 человека были официально признаны выздоровевшими. Общее число людей, которых выписали после перенесенного заболевания, достигло 3618 человек.

Под медицинским наблюдением в данный момент находятся 1094 жителя региона. 25174 человек сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки к врачам с признаками ОРВИ обратились 1689 человек. Из них 24 были госпитализированы.

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