В Новосибирской области количество зараженных коронавирусом превысило 6 тысяч человек

В самом Новосибирске с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в больницах находятся 2293 пациента. В детскую больницу №3 госпитализированы 59 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. В больницах районов области находятся 649 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.