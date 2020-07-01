В Ноябрьске коммунисты устроили провокацию на избирательном участке

В Ноябрьске в ЯНАО на избирательном участке №703 была пресечена попытка выноса бюллетеня. Провокацию устроил предположительно Андрей Шепелев – секретарь по идеологической и агитационно-пропагандисткой работе регионального отделения КПРФ в ЯНАО. Об этом сообщает Муксун ФМ.
В избиркоме Ямала подтвердили факт правонарушения и сообщили, что в ящик для голосования был вброшен пустой лист. Провокацию предотвратили члены комиссии и полиция. Инцидент не повлиял на ход голосования.
По словам политолога Шамиля Рака, такие провокации в будущем могут отрицательно сказаться на репутации коммунистов. "Позиция КПРФ всем понятна, они выражают свою точку зрения о поправках открыто и это законный метод. Игры с выносом бюллетеней это, конечно, перебор. Впереди выборы в ямальский парламент, они изрядно пачкают свою репутацию перед избирателями", - отметил политолог.
Председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин рассказал, что независимые наблюдатели присутствуют на всех избирательных участках. Они тщательно контролируют действия всех участников процесса голосования. Всего работают более тысячи экспертных наблюдателей. По информации Общественной палаты Ямала, на каждом УИК присутствуют 5 экспертов.