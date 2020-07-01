В Ноябрьске коммунисты устроили провокацию на избирательном участке

По словам политолога Шамиля Рака, такие провокации в будущем могут отрицательно сказаться на репутации коммунистов. "Позиция КПРФ всем понятна, они выражают свою точку зрения о поправках открыто и это законный метод. Игры с выносом бюллетеней это, конечно, перебор. Впереди выборы в ямальский парламент, они изрядно пачкают свою репутацию перед избирателями", - отметил политолог.