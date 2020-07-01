В Ордынском районе произошло ДТП с пострадавшим

Во вторник, 30 июня, в Ордынском районе Новосибирской области произошло ДТП. На 5-м километре дороги «Устюжанино — Новокузьминка» перевернулся автомобиль.
Как рассказали в сообществе «АСТ-54», водитель хэтчбека Suzuki Swift двигался со стороны села Верх-Алеус в направлении автодороги К-18р. Он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. В результате аварии находившийся за рулём мужчина получил перелом двух рёбер, повредил лёгкое и травмировал мягкие ткани головы. Состояние опьянения у него не установлено.
Со ссылкой на ГИБДД сообщается, что водитель за год 8 раз привлекался к административной ответственности. Из этих штрафов 7 пришлись в виде наказания за превышение скорости.