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В Ордынском районе произошло ДТП с пострадавшим

1 июля 2020, 16:04
Автомобиль Suzuki Swift вылетел с дороги в кювет и перевернулся.

Во вторник, 30 июня, в Ордынском районе Новосибирской области произошло ДТП. На 5-м километре дороги «Устюжанино — Новокузьминка» перевернулся автомобиль.

Как рассказали в сообществе «АСТ-54», водитель хэтчбека Suzuki Swift двигался со стороны села Верх-Алеус в направлении автодороги К-18р. Он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. В результате аварии находившийся за рулём мужчина получил перелом двух рёбер, повредил лёгкое и травмировал мягкие ткани головы. Состояние опьянения у него не установлено.

Со ссылкой на ГИБДД сообщается, что водитель за год 8 раз привлекался к административной ответственности. Из этих штрафов 7 пришлись в виде наказания за превышение скорости.

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