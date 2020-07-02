Мать 10 детей из Новосибирска взяла кредит ради концерта Киркорова

Многодетная мать из Новосибирска, бросившая 10 детей, потратила путинские выплаты на билет на концерт Филиппа Киркорова и торт для короля эстрады.
Старшей дочери Любови Надежде исполнилось 20 лет, она живет со своей бабушкой с двух лет. Не живет с матерью и вторая дочь Елена. Остальные восемь детей живут в двухкомнатной квартире, которую их мать делит с алкоголичкой. Как пишет Life.ru, уход за детьми мать не осуществляла, водила в дом мужчин, которые ей платили деньги за услуги сексуального характера. Все это происходило на глазах у детей.
Если старшую дочь в два года забрала бабушка, то 17-летнюю Елену мать выгнала из дома в 14 лет, позволив лишь забрать учебники и немного одежды. Девочки считают своей родной матерью бабушку. Кстати, последняя стыдится своей дочери.
Женщина лишена прав на старшую дочь. Комиссия по делам несовершеннолетних добивалась лишения прав и на остальных детей, но органы опеки оставили их с матерью.
В начале июня женщина получила за детей выплаты в размере более 190 тысяч рублей, но к концу месяца от них осталось 10 тыс. Что-то многодетная мать потратила на кредиты. Известно, что она взяла займ, чтобы попасть на концерт Киркорова и на покупку ему торта с его изображением.