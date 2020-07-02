Мать 10 детей из Новосибирска взяла кредит ради концерта Киркорова

Старшей дочери Любови Надежде исполнилось 20 лет, она живет со своей бабушкой с двух лет. Не живет с матерью и вторая дочь Елена. Остальные восемь детей живут в двухкомнатной квартире, которую их мать делит с алкоголичкой. Как пишет Life.ru, уход за детьми мать не осуществляла, водила в дом мужчин, которые ей платили деньги за услуги сексуального характера. Все это происходило на глазах у детей.