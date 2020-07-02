На Большевистской улице в Новосибирске собралась пробка из-за ДТП

Сообщается, что у перекрёстка с Днепрогэсовской в сторону Речного вокзала столкнулись фура, самосвал Shacman и легковой автомобиль. Авария заблокировала все полосы, движение остановлено. Пробка на Бердском шоссе начинается уже улицы Звёздной. Учитывайте это, планируя свой маршрут.