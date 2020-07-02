На Большевистской улице в Новосибирске собралась пробка из-за ДТП

ДТП с участием трёх автомобилей блокировало движение по Большевистской в Новосибирске. Об этом рассказывает служба эвакуации АСТ-54.
Сообщается, что у перекрёстка с Днепрогэсовской в сторону Речного вокзала столкнулись фура, самосвал Shacman и легковой автомобиль. Авария заблокировала все полосы, движение остановлено. Пробка на Бердском шоссе начинается уже улицы Звёздной. Учитывайте это, планируя свой маршрут.
Отметим, что улица Большевистская за сутки второй раз становится местом аварии. Вечером 1 июля там перевернулась Toyota Allex. С тяжелыми травмами госпитализирована девушка 1996 года рождения.