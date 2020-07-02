atas.info
ГлавноеВсе новости

Несколько сел в Искитимской области получали некачественную питьевую воду

2 июля 2020, 11:19
Качество воды не соответствует требованиям СанПин.

Роспотребнадзор выяснил, что ресурсоснабжающая организация поставляла в четыре населенных пункта Искитимской области некачественную воду. Предприятие нарушило нормы СанПиНа.

В ходе проверки, которая началась после жалоб местных жителей, были установлены многочисленные нарушения в работе МУП ИР «Восточное». Организация не контролировала качество воды, которую получали жители деревни Нижний Коен и сел Тальменка, Барабка и Елбаши. Не делался анализ по микробиологическим, органолептическим показателям и химическому составу.

Предприятию указали на нарушения и потребовали до 28 августа их исправить. Контроль будет вестись регулярно в местах водосбора.

Материалы по теме
Чистой водой обеспечат более 12 тысяч жителей Сузунского районаВ рамках нацпроекта в Новосибирской области очистят озеро с минеральной водойС 3 июля отключат горячую воду в четырех районах Новосибирска
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52