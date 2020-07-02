Несколько сел в Искитимской области получали некачественную питьевую воду

В ходе проверки, которая началась после жалоб местных жителей, были установлены многочисленные нарушения в работе МУП ИР «Восточное». Организация не контролировала качество воды, которую получали жители деревни Нижний Коен и сел Тальменка, Барабка и Елбаши. Не делался анализ по микробиологическим, органолептическим показателям и химическому составу.