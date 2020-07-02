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Новосибирск показал самую низкую явку на голосовании за поправки в СФО

2 июля 2020, 08:03
Новосибирск - самый крупный город в СФО

Новосибирск отличился самой низкой явкой избирателей на голосовании по поправках в Конституцию РФ среди столиц регионов СФО.

Как сообщила Центральная избирательная комиссия РФ 1 июля, на избирательных участках за неделю побывало 45,17% новосибирцев.

Кроме того, в сообщении отмечается, что сельские жители показали наибольшую активность, чем горожане. Для сравнения: на 15:00 1 июля явка в столице была ниже 30%, в трех же районах (Сузунский, Здвинский и Кыштовский) – около 80%.

По стране самая высокая явка у Республике Тыва (88,25%) и Кемеровской области, низшая - у Иркутской, Томской и Новосибирской областей (41,84%).

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