Новосибирск показал самую низкую явку на голосовании за поправки в СФО

Новосибирск отличился самой низкой явкой избирателей на голосовании по поправках в Конституцию РФ среди столиц регионов СФО.
Как сообщила Центральная избирательная комиссия РФ 1 июля, на избирательных участках за неделю побывало 45,17% новосибирцев.
Кроме того, в сообщении отмечается, что сельские жители показали наибольшую активность, чем горожане. Для сравнения: на 15:00 1 июля явка в столице была ниже 30%, в трех же районах (Сузунский, Здвинский и Кыштовский) – около 80%.
По стране самая высокая явка у Республике Тыва (88,25%) и Кемеровской области, низшая - у Иркутской, Томской и Новосибирской областей (41,84%).