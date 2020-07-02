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Новосибирское Заксобрание в 2019 году выполнило более тысячи наказов избирателей

2 июля 2020, 18:53
Депутаты потратили 11,6 миллиардов рублей.

Депутаты Заксобрания Новосибирской области сегодня, 2 июля, отчитались о проделанной в 2019 году работе. На заседании комиссии по наказам избирателей депутаты отметили, что если в начале прошлого года на проблемные объекты и значимые для жителей региона направления планировалось направить 9,2 миллиарда рублей, то к концу года было потрачено уже 11,6 миллиардов.

Удалось реализовать 1163 наказа.Больше всего их было в сфере ЖКХ - 443. Дальше следуют: 244 – в образовании, 220 - в дорожной инфраструктуре, 174 - в здравоохранении, спорте и культуре.

Среди особых достижений депутаты отметили строительство детских садов в Оби и Бердске, школ в Новосибирске и Кольцово. Также в 87 школах и детских садах области был проведен ремонт, на что было потрачено 157 миллионов рублей.

За прошедший год были реконструированы Барабинская и Маслянинская районные больницы, а также построена больница в Дорогино. В восьми районах появились фельдшерско-акушерские пункты. Депутаты «дали добро» на строительство Ледового дворца в Куйбышеве, спорткомплекса в Тогучине и стадиона в городе Чулым.

На строительство культурных объектов за год направили 266 миллионов рублей. Часть из них пошла на ДК в поселке Чистозерный. Также по наказам избирателей было отремонтировано восемь участков дорог и мостовых сооружений на 440 миллионов.

«2019 год отработали очень хорошо. Выполнили самое большое количество наказов из серии ЖКХ, а самое финансово ёмкое это, естественно, образование. Хотелось бы правительству рекомендовать больше денег выделять на здравоохранение – это ФАПы и семь поликлиник города Новосибирска, которые мы ждем уже очень давно. В правительстве сказали, что будут отрабатывать это по возможности», — заявил председатель комиссии Дмитрий Козловский.

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