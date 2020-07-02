Новосибирское Заксобрание в 2019 году выполнило более тысячи наказов избирателей

«2019 год отработали очень хорошо. Выполнили самое большое количество наказов из серии ЖКХ, а самое финансово ёмкое это, естественно, образование. Хотелось бы правительству рекомендовать больше денег выделять на здравоохранение – это ФАПы и семь поликлиник города Новосибирска, которые мы ждем уже очень давно. В правительстве сказали, что будут отрабатывать это по возможности», — заявил председатель комиссии Дмитрий Козловский.