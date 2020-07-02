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В Госдуму внесены поправки к законопроекту о ликвидации разливов нефти

2 июля 2020, 21:06
Теперь компании, работающие с нефтепродуктами, обязаны иметь дополнительный план на случай чрезвычайного происшествия.

Техногенная катастрофа в Норильске стала последней каплей нефти, переполнившей и без того худые резервуары российского экологического законотворчества. Теперь даже депутатам Госдумы и членам Правительства ясно: бескрайними российскими просторами мало гордиться. За их чистоту и экологическое благополучие надо еще и бороться.

Правительство РФ 30 июня внесло в Госдуму поправки об обязанности компаний, занимающихся добычей нефти на суше, иметь механизм финансового обеспечения для ликвидации нештатных ситуаций, сообщает издание «Нефть и капитал». Теперь компании, работающие с нефтепродуктами, обязаны иметь «План Б» на случай чрезвычайного происшествия, подобного аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Также предприятия должны предоставить финансовые гарантии ликвидации подобных аварий.

#Новости#Политика
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