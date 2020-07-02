В Госдуму внесены поправки к законопроекту о ликвидации разливов нефти

Техногенная катастрофа в Норильске стала последней каплей нефти, переполнившей и без того худые резервуары российского экологического законотворчества. Теперь даже депутатам Госдумы и членам Правительства ясно: бескрайними российскими просторами мало гордиться. За их чистоту и экологическое благополучие надо еще и бороться.