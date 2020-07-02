В Новосибирске подготовка к отопительному сезону завершится 15 сентября

- Совместно с СГК мы подготовили программу испытаний теплосетей Новосибирска — это одно из основных мероприятий по подготовке города к зиме. На сегодня работы не выполнены по трем зонам ТЭЦ. К началу отопительного сезона 2020-2021 годов должны быть полностью устранены дефекты, выявленные в ходе проведения испытаний теплосетей, — рассказал начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Перязев.