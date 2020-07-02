В Новосибирске подготовка к отопительному сезону завершится 15 сентября

В Новосибирске идет подготовка к отопительному сезону. Гидравлические испытания должны завершиться до 22 июля, а вся общая работа – к 15 сентября.
- Совместно с СГК мы подготовили программу испытаний теплосетей Новосибирска — это одно из основных мероприятий по подготовке города к зиме. На сегодня работы не выполнены по трем зонам ТЭЦ. К началу отопительного сезона 2020-2021 годов должны быть полностью устранены дефекты, выявленные в ходе проведения испытаний теплосетей, — рассказал начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Перязев.
Второй большой блок подготовки — плановая замена тепловых сетей. Как и в прошлом году, основной приоритет отдадут замене магистральных сетей. Под это подпадут сети по улице Комсомольской и улице Сибиряков-Гвардейцев, где в ноябре прошлого года произошли аварии.
В этом году планируется замена не только сетевого хозяйства, но и реконструкция ЦТП. Как отметил Дмитрий Перязев, эти работы тоже нельзя откладывать — это влияет на качество теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. Прокладку циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения выполняет МУП «Энергия».