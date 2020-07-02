В Новосибирске пострадала пассажирка перевернувшейся легковушки

В результате ДТП пострадал сам водитель, который с ссадинами и травмой руки был доставлен в больницу. Тяжёлые травмы получила пассажирка —девушка 1996 года рождения, которая с многочисленными ссадинами и тяжёлой травмой головы, также была госпитализирована.