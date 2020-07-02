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В Новосибирске пострадала пассажирка перевернувшейся легковушки

2 июля 2020, 05:36
Автомобиль попал в ДТП на улице Большевистской.

В среду, 1 июля, на улице Большевистской Новосибирска произошло ДТП. Автомобиль Toyota Allex у дома №48 снес дорожное ограждение и перевернулся.

О происшествии рассказали подписчики сообщества «АСТ-54». Они рассказали, что водитель легковушки винил в произошедшем мотоциклистов, которые его якобы подрезали. По словам других свидетелей аварии, водитель двигался на большой скорости и допускал резкие перестроения.

Перевернувшийся автомобиль получил серьезные повреждения. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.

- В 22:10 водитель Тойоты 1994 года рождения двигался по улице Большевистской со стороны разъезда Иня в сторону Речного вокзала. В пути следования у дома №48 произошло столкновение с разделительным ограждением, - приводит «АСТ-54» слова представителя пресс-службы ГУМВД России по Новосибирской области.

В результате ДТП пострадал сам водитель, который с ссадинами и травмой руки был доставлен в больницу. Тяжёлые травмы получила пассажирка —девушка 1996 года рождения, которая с многочисленными ссадинами и тяжёлой травмой головы, также была госпитализирована.

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#Новости#Происшествия
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