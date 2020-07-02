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В Новосибирском зоопарке отметили Всемирный день дикобраза

2 июля 2020, 15:19
Здесь живут три вида колючих животных.

Сегодня, 2 июля, отмечается Всемирный день дикобраза. В Новосибирском зоопарке живут три вида дикобразовых: гребенчатые дикобразы, североамериканские дикобразы и цепкохвостые дикобразы.

Внешне названные виды сильно отличаются друг от друга. И населяют они зоопарк в течение разного времени - дольше всех здесь живут гребенчатые дикобразы, которых в Новосибирске целая группа.

Североамериканские дикобразы или поркупины появились в зоопарке год назад. За это время они стали любимчиками у многих посетителей. Эти животные имеют слегка взъерошенный вид и живо интересуются происходящим вокруг.

Меньше года в зоопарке содержатся цепкохвостые дикобразы. Большую часть времени они проводят на деревьях, поэтому в вольерах для них создали условия, приближенные к природным.

У каждого из дикобразов есть особенности, который нужно учитывать сотрудникам зоопарка. Дикобразы, действительно, очень колючие. Если ветеринарным врачам или зоотехникам нужно провести какие-то манипуляции с дикобразами, то они надевают специальные перчатки.

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