В Новосибирском зоопарке отметили Всемирный день дикобраза

У каждого из дикобразов есть особенности, который нужно учитывать сотрудникам зоопарка. Дикобразы, действительно, очень колючие. Если ветеринарным врачам или зоотехникам нужно провести какие-то манипуляции с дикобразами, то они надевают специальные перчатки.