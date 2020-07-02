В Новосибирской области назвали лучших молодых журналистов

В Новосибирской области подведены итоги конкурса профессионального мастерства молодых журналистов «НовоМедиа». Он был организован при поддержке управления молодежной политики министерства образования Новосибирской области.
На конкурсе было подано более 90 работ. Он проводился по трем номинациям: «Печатная публикация», «Видеосюжет» и «Фоторепортаж».
Участие в конкурсе приняли журналисты из Новосибирска, Бердска, Искитима, Оби, а также Колыванского, Татарского, Тогучинского, Купинского, Искитимского, Черепановского, Куйбышевского, Венгеровского, Северного, Краснозерского, Каргатского, Карасукского районов. Они представили свои работы на темы «Память народа», «Область экологии» и «Новое поколение».
В течение июня экспертная комиссия, в состав которой вошли профессиональные журналисты и специалисты в сфере медиа, проводила оценку конкурсных работ. Со списком победителей можно познакомиться на сайте правительства области.