В Новосибирской области назвали лучших молодых журналистов

Участие в конкурсе приняли журналисты из Новосибирска, Бердска, Искитима, Оби, а также Колыванского, Татарского, Тогучинского, Купинского, Искитимского, Черепановского, Куйбышевского, Венгеровского, Северного, Краснозерского, Каргатского, Карасукского районов. Они представили свои работы на темы «Память народа», «Область экологии» и «Новое поколение».