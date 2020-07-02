В Новосибирской области отмечена высокая смертность в 2020 году

Смертность в Новосибирской области с января по апрель 2020 года в СФО одна из самых высоких. За этот период не стало 11831 местных жителей, что является вторым результатом среди сибирских городов.
Лидером по данному показателю стал Кузбасс, там зафиксировано 12651 умерших с начала года. Причем в это регионе высокий также коэффициент смертности на 1000 человек – 14,4. В Новосибирской области этот показатель равен 12,8, что дает ей 5-6 место.
По рождаемости Новосибирская область разделила 4-5 место с Красноярским краем. За четыре месяца в НСО родилось 9047 детей.