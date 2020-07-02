atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирской области отмечена высокая смертность в 2020 году

2 июля 2020, 09:42
В области смертность превысила рождаемость

Смертность в Новосибирской области с января по апрель 2020 года в СФО одна из самых высоких. За этот период не стало 11831 местных жителей, что является вторым результатом среди сибирских городов.

Лидером по данному показателю стал Кузбасс, там зафиксировано 12651 умерших с начала года. Причем в это регионе высокий также коэффициент смертности на 1000 человек – 14,4. В Новосибирской области этот показатель равен 12,8, что дает ей 5-6 место.

По рождаемости Новосибирская область разделила 4-5 место с Красноярским краем. За четыре месяца в НСО родилось 9047 детей.

Материалы по теме
Рождаемость в Новосибирской области стабильно превышает смертностьЦКБ Академгородка ответила на обвинение новосибирского депутата о росте смертностиНовосибирск лидирует по смертности от коронавируса в СФО
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52