В Новосибирской области отмечена высокая смертность в 2020 году

Лидером по данному показателю стал Кузбасс, там зафиксировано 12651 умерших с начала года. Причем в это регионе высокий также коэффициент смертности на 1000 человек – 14,4. В Новосибирской области этот показатель равен 12,8, что дает ей 5-6 место.