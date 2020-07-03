Бердчане жалуются на качество воды из святого ключа в селе Ложок

Но геологи видят в изменении состава воды как природный, так и техногенный характер. Сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН Алексей Фаге считает, что может быть природное загрязнение, когда подземные воды растворили породы и несут их на поверхность. Но не исключено и техногенное загрязнение. Но для этого необходимо проверить состав воды лабораторно.