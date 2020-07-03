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Бердчане жалуются на качество воды из святого ключа в селе Ложок

3 июля 2020, 09:39
Ранее вода стояла месяцами, а теперь не может выстоять и пару дней

Православные жалуются на загрязнение Святого ключа в поселке Ложок. Много десятилетий сюда приходят за святой водой, которая течет из родника. Вода была кристальной чистой, но в последнее время она стала грязной и невкусной.

По словам бердчанки Ольги, на которую ссылается «Курьер.Среда.Бердск», на стенках бутылки с водой появляется зеленый налет, а во время кипячения – мелкие белые камушки.

На месте, где, по легенде, расстреляли православных священников, в 2002 году построили храм в честь Новомученников и Исповедников Церкви Русской. Некоторые сетают на то, что строительство могло подточить грунт.

Но геологи видят в изменении состава воды как природный, так и техногенный характер. Сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН Алексей Фаге считает, что может быть природное загрязнение, когда подземные воды растворили породы и несут их на поверхность. Но не исключено и техногенное загрязнение. Но для этого необходимо проверить состав воды лабораторно.

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