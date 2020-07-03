Ключи от новых квартир в рамках нацпроекта получили 20 новосибирских семей

20 семей получили ключи от новых квартир в городе Чулыма в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Квартиры в доме №54А по улице Кожемякина граждане получили взамен аварийного жилья.
В области за текущий год планируется улучшить жилищные условия в рамках программы переселения 878 гражданам. Будет расселено в общей сложности 66 аварийных МКД.
Также с госкорпорацией Фондом содействия реформированию ЖКХ было заключено соглашение. Благодаря федеральной субсидии до 2021 года будет расселено 21 аварийный МКД, это 351 человек.