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Ключи от новых квартир в рамках нацпроекта получили 20 новосибирских семей

3 июля 2020, 15:59
Расселен аварийный фонд площадью 1116,1 кв. м

20 семей получили ключи от новых квартир в городе Чулыма в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Квартиры в доме №54А по улице Кожемякина граждане получили взамен аварийного жилья.

В области за текущий год планируется улучшить жилищные условия в рамках программы переселения 878 гражданам. Будет расселено в общей сложности 66 аварийных МКД.

Также с госкорпорацией Фондом содействия реформированию ЖКХ было заключено соглашение. Благодаря федеральной субсидии до 2021 года будет расселено 21 аварийный МКД, это 351 человек.

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