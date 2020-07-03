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Матросы МАСС дважды за вечер спасли тонущих новосибирцев

3 июля 2020, 14:36
Люди тонули в Советском и Ленинском районах.

Вечером 2 июля матросы-спасатели МАСС оказали помощь на воде 2 людям. Сперва на Обском водохранилище в Советском районе спасатели заметили на воде подростка 2007 года рождения, который выбился из сил на воде и стал звать на помощь. Его подняли на катер и доставили на берег. Помощь врачей не понадобилась.

Аналогичный случай произошел с мужчиной 1986 года рождения на карьере возле Юго-Западного жилмассива в Ленинском районе. Он также устал и начал звать на помощь. Мужчина был поднят из воды и доставлен на берег, вызвана бригада врачей. Однако мужчина пришел в себя и от медицинской помощи отказался.

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