Матросы МАСС дважды за вечер спасли тонущих новосибирцев

Вечером 2 июля матросы-спасатели МАСС оказали помощь на воде 2 людям. Сперва на Обском водохранилище в Советском районе спасатели заметили на воде подростка 2007 года рождения, который выбился из сил на воде и стал звать на помощь. Его подняли на катер и доставили на берег. Помощь врачей не понадобилась.
Аналогичный случай произошел с мужчиной 1986 года рождения на карьере возле Юго-Западного жилмассива в Ленинском районе. Он также устал и начал звать на помощь. Мужчина был поднят из воды и доставлен на берег, вызвана бригада врачей. Однако мужчина пришел в себя и от медицинской помощи отказался.