Матросы МАСС дважды за вечер спасли тонущих новосибирцев

Аналогичный случай произошел с мужчиной 1986 года рождения на карьере возле Юго-Западного жилмассива в Ленинском районе. Он также устал и начал звать на помощь. Мужчина был поднят из воды и доставлен на берег, вызвана бригада врачей. Однако мужчина пришел в себя и от медицинской помощи отказался.