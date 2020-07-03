Оренбуржцы стали чаще сходить с ума, но реже заражаться сифилисом

В Казани мужчина почувствовал себя плохо и не смог вызвать скорую помощь. Тогда он обратился в полицию и сообщил о том, что якобы ударил соседку ножом, пишет inkazan.ru. На этот шаг он решился из-за того, что несколько десятков раз звонил на телефоны «03» и «112», но так и не дождался соединения с оператором.