Оренбуржцы стали чаще сходить с ума, но реже заражаться сифилисом

Свердловская область
СУ СКР по Свердловской области отказался возбуждать уголовное дело по заявлению родителей жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, который был убит бойцами СОБР Росгвардии во время штурма квартиры, сообщает tagilcity.ru. Отдел по расследованию особо важных дел не усмотрел признаков преступления в обстоятельствах гибели мужчины.
ХМАО
Директор школы в Югре покрывала учителя физкультуры, обвиняемого в педофилии, сообщает muksun.fm. По версии следствия, директор знала о преступлениях учителя, но скрывала данный факт от полиции. На данный момент женщина уволена, против нее возбуждено уголовное дело. Сообщается, что учитель физкультуры на протяжении 5 лет не раз совершал развратные действия в отношении школьниц.
Волгоградская область
Число безработных Волгоградской области удвоилось за месяц, сообщает novostivolgograda.ru. На конец мая текущего года в области официально зарегистрировано 29,3 тысячи безработных. Это почти в два раза больше, чем было месяцем ранее. Сейчас те, кто находится в поисках занятости, составляют 2,4% от общей численности рабочей силы Волгоградской области.
Нижегородская область
В Нижегородской области школьник выложил в сеть объявление о продаже своей школьной учительницы. Как пишет newsnn.ru, запись появилась в категории «грызуны». Женщина обратилась в суд и получила компенсацию в размере 50 тысяч рублей.
Ленинградская область
Под Петербургом у строящегося храма нашли скелет со связанными руками и ногами, сообщает newia.ru. Следователи предполагают, что это мог быть бездомный. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Карелия
Дерево упало на здание начальной школы в одном из городов Карелии. Как сообщает karelinform.ru, на место инцидента выехали шесть человек личного состава и одна единица техники. Никто из людей не пострадал.
Ростовская область
Мат диспетчера спас от столкновения два самолета в небе над Ростовом, пишет rostovgazeta.ru. Пилоты Airbus A-320 авиакомпании «S7» и Boeing-777 «Emirates Airlines» прошли на расстоянии 150 метров друг от друга. Столкновения удалось избежать из-за криков одного из диспетчеров. Его действия оценит специальная комиссия.
Омская область
Омичка перевозила пассажира на крыше автомобиля. Как пишет gorod55.ru, сверху машины был закреплен матрас, а на нем расположился человек. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что водитель не пристегнут, а на переднем пассажирском сидении находятся два ребенка.
Башкирия
В одном из сёл Башкирии могут навсегда запретить продажу алкоголя, пишет mkset.ru. Первое чтение инициативы состоится в ноябре этого года. Причины такого решения не уточняются.
Оренбургская область
Оренбуржцы стали чаще сходить с ума, но реже заражаться сифилисом и гонореей. Как пишет 56orb.ru, людей с психическими расстройствами за год стало на 8% больше. Заболеваемость сифилисом уменьшилась на 16%, а гонококковые инфекции среди местных жителей передаются почти вдвое реже.
Хабаровский край
В Хабаровском крае на автомобиль напала медведица. Нападение произошло ночью на комсомольской трассе, сообщает transsibinfo.com. Медведица кинулась с обочины на движущийся автомобиль и ударила лапами по капоту. Водитель от неожиданности нажал на тормоз. Происшествие обошлось без пострадавших.
Хакасия
В Абакане во время корпоратива сотрудник украл из сейфа 200 тысяч рублей. Как сообщает newkhakasiya.online, полицейские установили, что кражу совершил один из сотрудников 1984 года рождения. В отношении него возбуждено дело.
Приморье
Жители Приморья сильно обеспокоены нашествием змей, пишет vostokmedia.com. Очевидцы сообщили о встрече со змеёй в Уссурийске. Видеокадры с пресмыкающимся, выползающим из подвала, опубликовал местный блогер Марк Чернослив. Также одна из жительниц города рассказала, что видела змею около одного из магазинов.
Челябинская область
В Троицке Челябинской области руководителя религиозной группы христиан-баптистов оштрафовали за ведение проповедей без разрешения. Как сообщает kursdela.biz, при осуществлении миссионерской деятельности был нарушен федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Миссионер был оштрафован.
Удмуртия
Ребенку-инвалиду в Удмуртии отказали в выдаче продуктового набора, пишет udm-info.ru. Муниципалитет не включил несовершеннолетнего в список получателей продуктов, которые выдавались школьникам в период пандемии коронавируса. С ситуацией разбиралась прокуратура.
Татарстан
В Казани мужчина почувствовал себя плохо и не смог вызвать скорую помощь. Тогда он обратился в полицию и сообщил о том, что якобы ударил соседку ножом, пишет inkazan.ru. На этот шаг он решился из-за того, что несколько десятков раз звонил на телефоны «03» и «112», но так и не дождался соединения с оператором.
Тюменская область
Тюменские следователи СКР завершили расследование в отношении троих жителей областной столицы обвиняемых в мошенничестве. Как сообщает nashgorod.ru, 29 июля 2019 года злоумышленники пришли в квартиру к бабушке, которая проживала на улице 50 лет Октября. Её убедили заключить договор на сумму 26 тысяч рублей, но фактическая стоимость услуг не превышала 10 тысяч.
Ставропольский край
Терский казак Александр Печников из Ставрополя создал свою технику владения шашкой, пишет newstracker.ru. Каждое движение оружием соотносится с определенной буквой алфавита. В результате при помощи шашки можно разговаривать.