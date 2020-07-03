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Партия «Родина» выдвинула кандидатов на выборы в горсовет Новосибирска

3 июля 2020, 09:03
Вскоре партия объявит кандидатов в Законодательное собрание Новосибирской области

Партия «Родина» определилась с кандидатами на выборы в Совет депутатов Новосибирска и некоторых сельских советов.

На выборы в горсовет выдвинули восемь депутатов: Игорь Рытиков (№14), Герман Болбат (№9), Сергей Большаков (№13), Роман Котик (№48), Леонид Рыбин (№17), Аркадий Белов (округ №7), Андрей Кириллов (№45) и Виталий Вертяков (№47).

Как рассказал председатель реготделения Вячеслав Илюхин "Континент Сибирь", партия укрепила ряды за последние пять лет. Главной целью является формирование фракции в горсовете и заксобрании.

Также партия намерена попасть в сельские советы Мочищенского, Каменского, Толмачевского, Кандауровского районов.

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