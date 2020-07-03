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В Коченевском районе браконьер пошел под суд за отстрел косуль

3 июля 2020, 18:30
Его задержали в феврале 2020 года с охотничьим ружьем и лыжами.

В начале февраля сотрудники полиции по подозрению в браконьерстве задержали 46-летнего жителя Коченевского района. Они установили, что мужчина, находясь на территории охотничьего хозяйства в 6 километрах от деревни Овчинниково, застрелил двух сибирских косуль.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Сумма причиненного ущерба составила 80 тысяч рублей. В качестве вещественных доказательств у задержанного были изъяты охотничье ружье и деревянные лыжи.

В настоящее время уголовное дело расследовано и с утвержденным обвинительным заключением направлено в Коченевский районный суд. Вскоре оно будет рассмотрено по существу.

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