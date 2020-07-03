В Коченевском районе браконьер пошел под суд за отстрел косуль

В начале февраля сотрудники полиции по подозрению в браконьерстве задержали 46-летнего жителя Коченевского района. Они установили, что мужчина, находясь на территории охотничьего хозяйства в 6 километрах от деревни Овчинниково, застрелил двух сибирских косуль.