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В Новосибирске 14-летний подросток испугался собаки и пропал

3 июля 2020, 18:23
Следователи просят жителей области оказать помощь в розыске ребенка.

Сегодня, 3 июля, новосибирские следователи обратились за помощью к жителям области. Они разыскивают 14-летнего Олега Иванова, который живет в Заельцовском районе города.

Как рассказали в СК, 1 июля около 15 часов несовершеннолетний со своим отцом приехали на ООТ «ТЭЦ 5» Октябрьского района. От остановки они пошли по лесной дороге в сторону МЖК «Восточный», где им встретился мужчина с большой собакой.

Подросток, испугавшись собаки, стал уходить в сторону поля, а отец попросил хозяина собаки пристегнуть ее и поинтересовался, как им с сыном пройти к МЖК «Восточный». Закончив разговор, мужчина обнаружил, что ребенок пропал, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 172 см, полного телосложения, волосы темные. Был одет в темную футболку, клетчатые зеленые шорты, коричневые сандалии.

Подросток нуждается в медицинской помощи – он страдает аутизмом. Всех, кто что-то знает о его местонахождении, просят сообщить по телефону 8(383) 203-57-39, либо 02 (для абонентов сотовой связи 102).

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