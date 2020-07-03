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В Новосибирске живодеры расстреляли кошку

3 июля 2020, 16:51
Домашнее животное получило серьезное ранение из «воздушки».

В Новосибирске неизвестные живодеры расстреляли кошку. Как сообщает «КП-Новосибирск», подобно всё чаще происходит в районе СНТ «Строитель».

Кошка сама вышла к людям, которые заметили у нее травму – она не наступала на переднюю лапу, а губа была рассечена. Когда неравнодушные сибирячки отвезли ее к ветеринарам, оказалось, что в кошку кто-то выстрелил. Пуля, задев мордочку, прошла в грудь и застряла в лопатке.

Кошка, которой примерно 3-4 месяца, перенесла операцию и ее забрала себе девушка Александра, мама которой подобрала раненое животное. Теперь кошке нужен курс антибиотиков и хороший уход, но она уже аккуратно наступает на травмированную лапу. Она получила символичное имя – Пуля.

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#Новости#Происшествия
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