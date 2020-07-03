В Новосибирске живодеры расстреляли кошку

В Новосибирске неизвестные живодеры расстреляли кошку. Как сообщает «КП-Новосибирск», подобно всё чаще происходит в районе СНТ «Строитель».
Кошка сама вышла к людям, которые заметили у нее травму – она не наступала на переднюю лапу, а губа была рассечена. Когда неравнодушные сибирячки отвезли ее к ветеринарам, оказалось, что в кошку кто-то выстрелил. Пуля, задев мордочку, прошла в грудь и застряла в лопатке.
Кошка, которой примерно 3-4 месяца, перенесла операцию и ее забрала себе девушка Александра, мама которой подобрала раненое животное. Теперь кошке нужен курс антибиотиков и хороший уход, но она уже аккуратно наступает на травмированную лапу. Она получила символичное имя – Пуля.