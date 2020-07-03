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За медицину и хорошие дороги проголосовали жители Бердска

3 июля 2020, 10:49
Бердчане сделали ставку на дороги и медицину в рамках проекта «Народный бюджет».

Итоги голосования за проект «Народный бюджет» в Бердске озвучил вице-мэр Владимир Захаров.

1 июля местное население должно было выбрать один из 10 приоритетных для города проектов. В голосовании приняло участие 23320 человек. Горожане поддержали программу «Хорошие дороги для всех» (6954 голоса) и ремонт корпусов корпусов БЦГБ «Качество и доступность медицинского обслуживания» (5452).

В рамках первой программы отремонтируют тротуары, проведут щебенение дорог частного сектора, отремонтируют ул. Рогачева, Свердлова, Нахимова, Боровая, Суворова, Островского, Новосибирская, Кирова, дорога в п. Вега, дорога в районе д.№7 по ул. Лелюха.

Размер гранта может составить 20-30 млн рублей.

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