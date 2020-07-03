За медицину и хорошие дороги проголосовали жители Бердска

1 июля местное население должно было выбрать один из 10 приоритетных для города проектов. В голосовании приняло участие 23320 человек. Горожане поддержали программу «Хорошие дороги для всех» (6954 голоса) и ремонт корпусов корпусов БЦГБ «Качество и доступность медицинского обслуживания» (5452).