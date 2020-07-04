atas.info
ГлавноеВсе новости

111 новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области

4 июля 2020, 11:39
Около двухсот пациентов вылечились за сутки

111 новых пациентов с коронавирусом выявил оперативный штаб в Новосибирской области за последние сутки.

Согласно сводке на утро 4 июня, всего зарегистрировано 6393 случая заражения Covid-19, из них 380 случаев среди детей. Переболели и вылечились за этот период 4024 местных жителя (172 за сутки). Коронавирус стал причиной смерти 108 человек. Трое умерли в последние сутки: двое мужчин (71, 87 лет) и женщина в возрасте 58 лет.

Оперштаб сообщает, что в тяжелом состоянии находятся в реанимации 85 пациентов, 22 из них подключены к ИВЛ. Всего же в инфекционных стационарах Новосибирска лечатся от коронавируса, а также лежат с подозрением на инфекцию 2307 взрослых пациентов, в больницах районов НСО их 604. В детскую больницу №3 определили 54 ребенка.

В области также продолжается наблюдение за лицами, находившимися в контакте с инфицированными. На карантине находятся 1224 человека. В лабораториях проведено с начала пандемии коронавируса 218 тыс. тестов.

Каждый день регистрируется сотни жалоб на ОРВИ, в последние сутки их насчитывалось 1359. 25 обратившихся положили в больницу.

Материалы по теме
В Новосибирской области за сутки умерли от коронавируса четыре пациентаНовосибирская область стала лидером по смертности от коронавируса31 новый аппарат ИВЛ получила Новосибирская область
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52