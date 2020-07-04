111 новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области

Оперштаб сообщает, что в тяжелом состоянии находятся в реанимации 85 пациентов, 22 из них подключены к ИВЛ. Всего же в инфекционных стационарах Новосибирска лечатся от коронавируса, а также лежат с подозрением на инфекцию 2307 взрослых пациентов, в больницах районов НСО их 604. В детскую больницу №3 определили 54 ребенка.