111 новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области

111 новых пациентов с коронавирусом выявил оперативный штаб в Новосибирской области за последние сутки.
Согласно сводке на утро 4 июня, всего зарегистрировано 6393 случая заражения Covid-19, из них 380 случаев среди детей. Переболели и вылечились за этот период 4024 местных жителя (172 за сутки). Коронавирус стал причиной смерти 108 человек. Трое умерли в последние сутки: двое мужчин (71, 87 лет) и женщина в возрасте 58 лет.
Оперштаб сообщает, что в тяжелом состоянии находятся в реанимации 85 пациентов, 22 из них подключены к ИВЛ. Всего же в инфекционных стационарах Новосибирска лечатся от коронавируса, а также лежат с подозрением на инфекцию 2307 взрослых пациентов, в больницах районов НСО их 604. В детскую больницу №3 определили 54 ребенка.
В области также продолжается наблюдение за лицами, находившимися в контакте с инфицированными. На карантине находятся 1224 человека. В лабораториях проведено с начала пандемии коронавируса 218 тыс. тестов.
Каждый день регистрируется сотни жалоб на ОРВИ, в последние сутки их насчитывалось 1359. 25 обратившихся положили в больницу.