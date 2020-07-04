Новосибирец пойдет под суд за продажу «воздуха»

Новосибирец продал несуществующие товары на Avito за 40 тысяч рублей. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве.
Следствием установлено, что обвиняемый публиковал объявления о продаже различных товаров, которых у него не было. Когда с ним связывались покупатели, он просил перечислить на его банковскую карту деньги, после чего обещал выслать товар. Вот только свою часть сделки он не выполнял.
Жертвами мошенника стали пять жителей разных регионов России. Деньгами злоумышленник распорядился по собственному усмотрению.