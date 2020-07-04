Новосибирец пойдет под суд за продажу «воздуха»

Следствием установлено, что обвиняемый публиковал объявления о продаже различных товаров, которых у него не было. Когда с ним связывались покупатели, он просил перечислить на его банковскую карту деньги, после чего обещал выслать товар. Вот только свою часть сделки он не выполнял.