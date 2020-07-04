atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирец пойдет под суд за продажу «воздуха»

4 июля 2020, 09:34
Доверчивые граждане сами перечисляли ему деньги

Новосибирец продал несуществующие товары на Avito за 40 тысяч рублей. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

Следствием установлено, что обвиняемый публиковал объявления о продаже различных товаров, которых у него не было. Когда с ним связывались покупатели, он просил перечислить на его банковскую карту деньги, после чего обещал выслать товар. Вот только свою часть сделки он не выполнял.

Жертвами мошенника стали пять жителей разных регионов России. Деньгами злоумышленник распорядился по собственному усмотрению.

Материалы по теме
Новосибирский депутат попался на мошенничествеВ Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в мошенничествеВ Новосибирской области появились новые виды мошенничества
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52