Новосибирскую область 5 июля ждет аномальная жара

Жителей Новосибирской области в МЧС предупредили об аномально жаркой погоде. Она сохранится на протяжении 5-6 июля, когда температура воздуха составит +30 °С и выше.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозами.
Днем при грозах ожидаются сильные ливневые дожди, местами град. Ночью и утром местами туманы.
Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Днем 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Температура воздуха 5 июля ночью составит +13, +18°C. Днем воздух прогреется до +25°C, местами до +30°C.