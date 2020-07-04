atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирскую область 5 июля ждет аномальная жара

4 июля 2020, 20:19
Температура воздуха превысит +30 °С

Жителей Новосибирской области в МЧС предупредили об аномально жаркой погоде. Она сохранится на протяжении 5-6 июля, когда температура воздуха составит +30 °С и выше.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозами.

Днем при грозах ожидаются сильные ливневые дожди, местами град. Ночью и утром местами туманы.

Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Днем 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Температура воздуха 5 июля ночью составит +13, +18°C. Днем воздух прогреется до +25°C, местами до +30°C.

Материалы по теме
В Новосибирск придет 30-градусная жара с грозамиАномальная жара задержится в Новосибирске на неделюЖара и грозы ожидаются на выходных в Новосибирске
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52