Совет директоров АИР Новосибирской области выбрал нового председателя

Новым председателем совета директоров Агентства инвестиционного развития НСО избран Александр Семенюк. За него проголосовали все члены совета.
Напомним, что ранее пост занимал замруководителя бюджетного комитета заксобрания Валентин Сичкарев. Он по-прежнему остается в совете.
Александр Семенюк является заместителем председателя комитета по социальной политике новосибирского парламента, представляет единороссов.
Как рассказал «Континент Сибирь» Сичкарев, Семенюк обладает большим опытом депутатской деятельности и знает территорию региона, что является плюсом для АИР.
Отметим, что новый председатель будет получать за свою работу зарплату, тогда как Сичкарев работал на общественных началах.